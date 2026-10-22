شهرستان کوثر، جایی که عطر و طعم میوه به، فضای بازار و باغات این منطقه را پر کرده اما این، تنها گنجینه‌ی کوثر نیست؛ تنوع محصولات باغی، از گردو‌های باکیفیت گرفته تا تاکستان‌های سرسبز انگور، نشان از همت بلند کشاورزان و باغداران این دیار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل شهرستان کوثر، این روز‌ها میزبان یکی از جلوه‌های زیبای کشاورزی و باغداری است.

جایی که عطر و طعم میوه به، فضای بازار و باغات این منطقه را پر کرده.

اما این، تنها گنجینه‌ی کوثر نیست؛ تنوع محصولات باغی، از گردو‌های باکیفیت گرفته تا تاکستان‌های سرسبز انگور، نشان از همت بلند کشاورزان و باغداران این دیار دارد.