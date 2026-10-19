رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی، درگذشت مرحومه حاجیه‌خانم ایران‌دخت رودکی، مادر گرانقدر سردار شهید حاج عبدالله رودکی را تسلیت گفت و یاد و نام این مادر فداکار را در حافظه ملت ایران ماندگار دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، مرحومه حاجیه‌خانم ایران‌دخت رودکی، مادر گرانقدر سردار شهید حاج عبدالله رودکی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس مجلس به شرح زیر است:

«درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، مرحومه حاجیه‌خانم ایران‌دخت رودکی، مادر گرانقدر سردار شهید حاج عبدالله رودکی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد. این مصیبت را به خاندان مکرم رودکی و همه بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌شک پرورش فرزندی، چون سردار شهید حاج عبدالله رودکی که عمر خویش را در مسیر دفاع از میهن، رشد و ارتقای توان نظامی ایران در دریا و آرمان‌های انقلاب اسلامی صرف کرد، نشان از ایمان، بزرگواری و روح بلند مادری دارد که چنین فرزند دریادلی را در دامان خود پرورش داد و تقدیم ایران اسلامی کرد. نام و یاد این مادر فداکار، در کنار نام پرافتخار فرزند شهیدش، در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و مغفرت واسعه الهی و هم‌نشینی با فرزند شهیدش و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»

حاجیه خانم ایران دخت رودکی، مادر سردار شهید حاج عبدالله رودکی از مستشاران ارشد نیروی دریایی سپاه و از یاران جبهه مقاومت، جمعه ۲۴ مهر در شیراز تشییع و در جوار گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

سردار شهید حاج عبدالله رودکی از مستشاران ارشد نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از مؤسسان نیروی دریایی سپاه بود که در جنگ ۳۳ روزه لبنان به یاری حزب‌الله شتافت و در کنار شهید سید حسن نصرالله به خدمت پرداخت.

سردار عبدالله رودکی یکی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه در دوران دفاع مقدس بود و نقش مهمی در شکل‌گیری گردان‌های غواص لشکر ۱۹ فجر، تشکیل قرارگاه نوح و عملیات والفجر ۸ داشت.

سردار شهید عبدالله رودکی، خرداد ۱۳۷۹ در شهر آب پخش، دشتستان استان بوشهر ترور شد و به شهادت رسید.