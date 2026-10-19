رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت از تدوین شیوه‌نامه اجرایی مشارکت عمومی ـ خصوصی با هدف ایجاد وحدت رویه در شناسایی، ارزیابی و واگذاری پروژه‌های مشارکتی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: این شیوه‌نامه در مرحله ابلاغ قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امید حاجتی، رئیس مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مشارکت عمومی ـ خصوصی اظهار داشت: در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی مشارکت عمومی ـ خصوصی مصوب هیئت وزیران، شیوه‌نامه اجرایی مربوطه با هدف ایجاد وحدت رویه در شناسایی، ارزیابی و واگذاری پروژه‌های مشارکتی دانشگاه‌های علوم پزشکی تدوین شده و در مرحله ابلاغ قرار دارد.

وی افزود: به منظور شناسایی ظرفیت‌های مشارکت با بخش خصوصی، مکاتبات لازم با دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شده است تا پروژه‌ها و فرصت‌های مشارکتی خود را برای بررسی و پیگیری به مرکز هماهنگی امور اقتصادی معرفی کنند. همچنین برای پروژه‌های بیمارستانی نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد، فراخوان شناسایی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به منظور تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از این پروژه‌ها تدوین و در سامانه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت منتشر شده است.

حاجتی ادامه داد: در راستای اطلاع‌رسانی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به فعالان اقتصادی، فراخوان مذکور برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ارسال شده و انتشار آن در روزنامه‌های کثیرالانتشار در دست پیگیری است. بر این اساس، پس از بررسی صلاحیت مالی، فنی و اجرایی متقاضیان، زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران واجد شرایط در تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از پروژه‌های بیمارستانی فراهم خواهد شد.