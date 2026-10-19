در دویست و سی و یکمین شب از اجتماعات مردمی در شهرستان‌های استان تهران، محور‌های اصلی «همدلی»، «همبستگی اجتماعی» و «پای کار ایران بودن» به عنوان خواست جمعی مردم در میادین طنین‌انداز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موج اجتماعات شبانه در شهرستان‌های استان تهران در شب ۲۳۱، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی ملی و اراده جمعی شهروندان را به نمایش گذاشت. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی‌ها، تداوم حضور در صحنه را نمادی از وفاداری به میهن و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانستند.

حاضران در این اجتماعات با تأکید بر مفهوم «پای کار ایران بودن»، بر لزوم اتحاد و انسجام اجتماعی در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کردند. این حضور مستمر در میادین و خیابان‌ها، نشان‌دهنده عزم راسخ مردم شهرستان‌های تهران در حمایت از اقتدار ملی و تقویت پیوند‌های اجتماعی در راستای پیشرفت و سربلندی کشور است.