مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان در سومین جلسه استانی شورای فرهنگ عمومی قرآن کریم در سال ۱۴۰۵ در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان، گفت: توسعه فرهنگ قرآن و نماز در مدارس نیازمند باور قلبی، برنامه‌ریزی و ارزیابی مستمر است.

توسعه فرهنگ قرآن و نماز نیازمند باور قلبی و برنامه‌ریزی است

توسعه فرهنگ قرآن و نماز نیازمند باور قلبی و برنامه‌ریزی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان در سومین جلسه استانی شورای فرهنگ عمومی قرآن کریم در سال ۱۴۰۵ در دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان، گفت: توسعه فرهنگ قرآن و نماز در مدارس نیازمند باور قلبی، برنامه‌ریزی و ارزیابی مستمر است.

محمدرضا فرح بخش گفت: یکی از رویکرد‌های مهم در زمینه توسعه فرهنگ قرآن، عبور از اقدامات مقطعی و فردمحور و حرکت به سمت ایجاد سازوکار‌های مدیریتی پایدار است، به‌گونه‌ای که برنامه‌های قرآنی و اقامه نماز به فعالیتی مستمر و سازمان‌یافته در مدارس تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت فراگیر بودن برنامه‌های قرآنی و نماز در مدارس بیان کرد: جامعه هدف این برنامه‌ها نباید به گروه خاصی از دانش‌آموزان محدود شود، بلکه باید برای مشارکت همه دانش‌آموزان، متناسب با نیاز‌ها و ظرفیت‌های آنان، زمینه‌سازی شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان بر اهمیت توانمندسازی معلمان و استفاده از ظرفیت مدارس در توسعه فعالیت‌های قرآنی تأکید کرد و افزود: اجرای مؤثر این برنامه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع موردنیاز و ارزیابی مستمر عملکرد است.

فرح بخش با اشاره به نقش زیرساخت‌ها در ترویج فرهنگ اقامه نماز، از پیگیری تأمین اعتبار برای بهسازی و تجهیز نمازخانه‌های مدارس خبر داد و گفت: فراهم‌کردن محیطی مناسب، زیبا و در شأن دانش‌آموزان می‌تواند در تقویت حضور و مشارکت آنان در برنامه‌های نماز مؤثر باشد.

وی با اشاره به مصوبه اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین فرش سجاده‌ای نمازخانه‌ها، از همراهی مسئولان استان و ظرفیت خیران در پیشبرد این برنامه‌ها قدردانی کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان با تأکید بر ضرورت ارزیابی کمی و کیفی فعالیت‌های حوزه قرآن و نماز اظهار کرد: ارزیابی منظم، زمینه شناسایی نقاط قوت و ضعف و بهبود کیفیت اجرای برنامه‌ها را فراهم می‌کند و باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایند مدیریت این حوزه مورد توجه باشد.

فرح بخش تعامل و همکاری میان آموزش‌وپرورش، مسئولان استانی و مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی را در تحقق اهداف این حوزه ضروری دانست و از همراهی دستگاه‌های همکار و خیران برای پیشبرد برنامه‌های قرآنی و توسعه فضا‌های اقامه نماز در مدارس تشکر کرد.

وی با اشاره به نتایج ارزیابی وزارت آموزش‌وپرورش در حوزه قرآن و نماز گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، استان کرمان با کسب ۹۳۰ امتیاز از مجموع هزار امتیاز، در زمره استان‌های برتر قرار گرفته است، دستاوردی که با تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش و همراهی دستگاه‌های همکار حاصل شده و ضرورت استمرار این مسیر را دوچندان می‌کند.