متصدی خدمات تلفن همراه به علت تقلب در فروش یک دستگاه تلفن همراه، به پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه هیئت ششم بدوی تعزیرات حکومتی رشت، پرونده تقلب در فروش یک دستگاه گوشی تلفن همراه که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی کرد.

مرتضی امینی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر احقاق حق شاکی، متهم را به پرداخت ۹۳۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه همچنین ۲۳۴ میلیون تومان در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضافه و در مجموع متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.