دادستان کل کشور در یزد بر صیانت از حقوق عامه، بازگرداندن اراضی تصرف‌شده به بیت‌المال و حمایت از واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد موحدی‌آزاد با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی یزد، خواستار شناسایی و رفع موانع تولید در حوزه‌های ارزی، گمرکی، بیمه‌ای و مالیاتی شد. بر اساس گزارش ارائه‌شده، پیگیری‌های قضایی در شش‌ماهه گذشته به بازگشت بیش از ۳ هزار نیروی کار در معرض تعدیل به چرخه تولید کمک کرده است.

کادرسازی، جذب نخبگان و نیرو‌های مستعد، اجرای قاطع آرای قطعی در پرونده‌های زمین‌خواری، ارتقای نظارت بر ضابطان قضایی، تقویت مجتمع شوق زندگی و رسیدگی به مسائل مربوط به اتباع از دیگر محور‌های این نشست بود.

در این دیدار، مسئولان قضایی استان یزد نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه حقوق عامه، مبارزه با مفاسد اقتصادی، زمین‌خواری و صیانت از منابع آب ارائه کردند و خواستار توسعه شعب بازپرسی و تأمین نیروی انسانی متخصص شدند. دادستان کل کشور نیز بر شناسایی دقیق چالش‌های استان و ارائه راهکار‌های اصولی تأکید کرد.