رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان ابنکه ۷۵ درصد از جرایم حوزه سایبری مالی است، گفت: راهکار کاهش این جرایم پیشگیری و آگاهی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس فتای استان زنجان با بیان ابنکه ۷۵ درصد از جرایم حوزه سایبری مالی است، گفت: راهکار کاهش این جرایم پیشگیری و آگاهی است.

احمد موسوی، با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم محتوا‌های آموزشی را در اختیار مردم قرار دهیم تا آگاهی، دانش و اطلاعات سایبری آنان افزایش یابد، چراکه هرچه سواد سایبری مردم بیشتر شود، امنیت آنها در فضای مجازی نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس پلیس فتا استان زنجان با درخواست از رسانه‌ها برای همکاری بیشتر در این زمینه افزود: انتظار داریم رسانه‌ها در بازنشر مطالب آموزشی و آگاه‌سازی مردم همکاری بیشتری داشته باشند، البته تاکنون نیز رسانه‌ها در این حوزه همکاری بسیار خوبی داشته‌اند و با احساس مسئولیت اجتماعی، در این زمینه مشتاقانه فعالیت کرده‌اند که از همه عزیزان قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه جرایم سایبری همچنان روند افزایشی دارد، بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری رسانه‌ها در زمینه آموزش و پیشگیری تأکید کرد.

موسوی با اشاره به راه‌های ارتباطی شهروندان با پلیس فتا بیان کرد: مرکز فوریت‌های سایبری به‌صورت شبانه‌روزی و در تمام ایام، اعم از روز‌های تعطیل و غیرتعطیل، آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به شهروندان است.

وی شماره ۰۹۶۳۸۰ را راه ارتباطی با مرکز فوریت‌های سایبری اعلام کرد و گفت: شهروندان می‌توانند در هر ساعتی از شبانه‌روز با این شماره تماس بگیرند تا اپراتور‌ها موضوع را دریافت و برای پیگیری و انجام اقدامات لازم به همکاران مربوط ارجاع دهند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان با تأکید بر ضرورت مراجعه مستقیم شهروندان به پلیس فتا برای دریافت کمک و پیگیری مسائل سایبری خاطرنشان کرد: مردم نباید برای حل مشکلات خود به دنبال آشنایان و ارتباطات شخصی باشند، بلکه می‌توانند بلافاصله با این مرکز تماس بگیرند تا همکاران اقدامات لازم را انجام دهند.

موسوی با اشاره به عملکرد پلیس فتا در حوزه کشف جرایم گفت: بر اساس آخرین آماری که ارائه کرده‌ایم، میزان کشفیات جرایم سایبری در استان زنجان به ۹۸ درصد رسیده است که این موفقیت حاصل تلاش و همت همکاران پلیس فتا است.

رئیس پلیس فتای استان زنجان تاکید کرد: ۷۵ درصد از جرایم حوزه سایبری مالی است.