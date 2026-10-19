بیش از ۵ هزار میلیارد تومان با هدف اجرایطرح‌های عمرانی و خدماتی، دو سال گذشته به دهیاری‌های مازندران اختصاص داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران از اختصاص بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های استان دو سال گذشته خبر داد و گفت: تأمین ماشین‌آلات، تقویت توان اجرایی دهیاری‌ها و توسعه خدمات عمرانی و زیست‌محیطی از محور‌های حمایت از مدیریت روستایی است. ‎

عبدالرضا دادبود با اشاره به عملکرد دهیاری‌های مازندران افزود: این استان در حوزه عملکرد دهیاری‌ها در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی روستایی، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، تأمین تجهیزات موردنیاز مدیریت روستایی را از دیگر برنامه‌های اجرا شده برشمرد و گفت: در این مدت ۱۹۰ دستگاه خودرو و ماشین‌آلات در اختیار دهیاری‌های استان قرار گرفته است.

دادبود ادامه داد: همچنین بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره با نرخ ۸ درصد، در قالب تفاهم‌نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با پست بانک، برای خرید ماشین‌آلات به دهیاری‌ها اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت پسماند نیز تاکید کرد: اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستا‌های استان از دیگر محور‌های پیگیری‌شده در راستای ارتقای خدمات محیط‌زیستی و بهبود مدیریت پسماند روستایی است.