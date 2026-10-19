از معده چهار قاچاقچی در اصفهان ۱۵۰ بسته هروئین در مجموع به وزن یک کیلو و ۳۷۶ گرم کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در ایستگاه بازرسی شهید احمد رشیدی به چهار نفر که در پوشش اعضای یک خانواده قصد انتقال مواد مخدر از استان‌های شرقی به سمت پایتخت را داشتند، مشکوک شده و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ سیدرضا علوی افزود: در بررسی‌های تخصصی، مشخص شد این متهمان ۱۵۰ بسته هروئین به وزن یک کیلو و ۳۷۶ گرم را در معده خود جاساز کرده بودند تا محموله مواد افیونی را از دید مأموران پنهان کرده و به مقصد برسانند.

وی با اشاره به هوشیاری مأموران در شناسایی این شیوه انتقال مواد مخدر ادامه داد: تلاش قاچاقچیان برای عبور از ایستگاه بازرسی و انتقال این محموله به پایتخت ناکام ماند و پرونده متهمان برای اجرای مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ علوی گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و کنترل هدفمند محور‌های مواصلاتی، مقابله با قاچاق مواد مخدر را با جدیت دنبال کرده و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ از مسیر‌های ارتباطی برای انتقال و توزیع مواد افیونی سوءاستفاده کنند.