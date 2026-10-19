تظاهرات ضدترامپ در آمریکا

مرم آمریکا با برپایی تظاهرات موسوم به "نه به پادشاه" ضد رفتار‌ها و اقدامات سلطه طلبانه و ضد اصول دموکراسی ترامپ رئیس جمهور کشورشان تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان، سایر مردم آمریکا را برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای کنگره و رای دادن ضد ترامپ تشویق کردند. در این تظاهرات که در شهر‌های مختلف برگزار شد، مردم علاوه بر حمل نوشته‌هایی از شعار‌های ضد ترامپ، با حمل عکس‌هایی از پروانه (Monarch) که در انگلیسی به معنی "فرمانروا" است، به زبان طنز اعلام کردند تنها فرمانروای نارنجی که قبول دارند همین پروانه‌ها هستند.

عکاس : دریافتی