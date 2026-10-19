به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون اقتصادی استاندار با انتقاد از بالا بودن نرخ تورم در استان گفت: پذیرفتنی نیست گلستان به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و غذایی کشور، در زمره استان‌های دارای تورم بالا قرارگیرد، به دستور استاندار، کمیته‌ای ویژه باحضور نخبگان علمی و دستگاه‌های متولی برای بررسی علل تورم و ارائه راهکارهای عملی تشکیل شده است و همه دستگاه‌ها باید در این زمینه پاسخگو باشند؛ چراکه معیار واقعی عملکرد مسئولان، تأثیر تصمیمات بر سفره مردم است.

عبدالعلی کیانمهر با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار در نیمه دوم سال افزود: حضور میدانی مدیران، تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با گران‌فروشی باید در اولویت قرار گیرد، با توجه به احتمال بروز محدودیت‌های انرژی در فصل زمستان، تأمین و ذخیره‌سازی به‌موقع کالاهای اساسی و نهاده‌ها ضروری است و دستگاه‌های متولی باید تأمین سوخت را پیش از آغاز فصل سرما تعیین تکلیف کنند.

کیان‌مهر با قدردانی از همراهی اصناف و تولیدکنندگان، حفظ تعادل میان حقوق مصرف‌کنندگان و پایداری تولید را از اولویت‌های استان دانست و بر پیگیری مطالبات معوق فروشگاه‌ها در حوزه کالابرگ تأکید کرد.