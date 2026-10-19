به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران مازندران با تأکید بر ضرورت کاهش آسیب‌پذیری در برابر حوادث طبیعی گفت: مدیریت خطر فقط به هشدار و پیشگیری محدود نمی‌شود، بلکه انتقال بخشی از ریسک به صنعت بیمه نیز یکی از راهکار‌های مهم برای حمایت از مردم در زمان وقوع حوادث است.

محمدی افزود: در همین راستا و پس از تفاهم با بیمه مرکزی با حضور دکتر رضایی و استاندار مازندران، طرح بیمه تکمیلی ساختمان به‌صورت آزمایشی در این استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح از ابتدای مهر آغاز شده است گفت: در مرحله نخست، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در دهک‌های یک تا سه درآمدی زیرپوشش این برنامه قرار می‌گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران درباره جزئیات این طرح گفت: شهروندان با پرداخت یک میلیون تومان می‌توانند از پوشش بیمه‌ای تا سقف یک میلیارد تومان برای ساختمان و ۵۰۰ میلیون تومان برای اثاثیه و اسکان اضطراری بهره‌مند شوند.

محمدی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری مانور مدیریت بحران در مازندران خبر داد و گفت: این مانور روز ۲۹ آبان با مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر مخاطرات طبیعی افزود: در این برنامه، علاوه بر ظرفیت‌های استانی، از توان دستگاه‌های ملی و استان‌های معین نیز برای تقویت آمادگی و ارتقای هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول استفاده می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر بارش‌های شدید و مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو خاطرنشان کرد: تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها، ارتقاء توان عملیاتی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود از محور‌های مهم برنامه‌های مدیریت بحران استان است.