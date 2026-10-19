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مدیرکل مدیریت بحران مازندران از اجرای آزمایشی طرح بیمه تکمیلی ساختمان در مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران مازندران با تأکید بر ضرورت کاهش آسیبپذیری در برابر حوادث طبیعی گفت: مدیریت خطر فقط به هشدار و پیشگیری محدود نمیشود، بلکه انتقال بخشی از ریسک به صنعت بیمه نیز یکی از راهکارهای مهم برای حمایت از مردم در زمان وقوع حوادث است.
محمدی افزود: در همین راستا و پس از تفاهم با بیمه مرکزی با حضور دکتر رضایی و استاندار مازندران، طرح بیمه تکمیلی ساختمان بهصورت آزمایشی در این استان آغاز شده است.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح از ابتدای مهر آغاز شده است گفت: در مرحله نخست، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در دهکهای یک تا سه درآمدی زیرپوشش این برنامه قرار میگیرند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران درباره جزئیات این طرح گفت: شهروندان با پرداخت یک میلیون تومان میتوانند از پوشش بیمهای تا سقف یک میلیارد تومان برای ساختمان و ۵۰۰ میلیون تومان برای اثاثیه و اسکان اضطراری بهرهمند شوند.
محمدی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری مانور مدیریت بحران در مازندران خبر داد و گفت: این مانور روز ۲۹ آبان با مشارکت دستگاههای عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی در برابر مخاطرات طبیعی افزود: در این برنامه، علاوه بر ظرفیتهای استانی، از توان دستگاههای ملی و استانهای معین نیز برای تقویت آمادگی و ارتقای هماهنگی میان مجموعههای مسئول استفاده میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر اهمیت آمادگی در برابر بارشهای شدید و مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده النینو خاطرنشان کرد: تقویت هماهنگی میان دستگاهها، ارتقاء توان عملیاتی و استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود از محورهای مهم برنامههای مدیریت بحران استان است.