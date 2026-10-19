به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نور یزدان با اشاره به وضعیت مصرف آب در استان بیان کرد: حدود ۲۵ درصد مشترکان آب لرستان در گروه پرمصرف یا بد‌مصرف قرار دارند و مشترکانی که بیش از ۲ برابر الگوی تعیین‌شده آب مصرف کنند، پرمصرف محسوب می‌شوند.

وی بیان کرد: حدود ۱۶۰ هزار اشتراک، معادل ۴۰ درصد مشترکان استان، پایین‌تر از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند و در گروه خوش‌مصرف‌ها قرار دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان افزود: در مجموع، حدود ۲۶۰ هزار اشتراک در استان پایین‌تر از الگوی مصرف قرار دارند و نزدیک به ۶۰ هزار مشترک نیز از نتایج اقدامات انجام‌شده برای اصلاح الگوی مصرف هستند.

نوریزدان با اشاره به تأثیر برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در مدیریت مصرف آب بیان کرد: آموزش در مدارس، فعالیت‌های فرهنگی در فضای مجازی، رسانه ملی و مساجد و اطلاع‌رسانی در مراسم و جلسات مختلف، در کنار توزیع تجهیزات و اتصالات کاهنده مصرف در ادارات و مدارس، از جمله اقداماتی است که برای اصلاح الگوی مصرف انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان افزایش تعرفه‌ها در ۲ سال اخیر را از دیگر عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان عنوان و گفت: این اقدام نیز بر نحوه مصرف آب از سوی بخشی از مشترکان تأثیر گذاشته است.