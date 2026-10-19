۴۰ درصد مشترکان آب در لرستان خوش مصرف هستند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: حدود ۱۶۰ هزار اشتراک، معادل ۴۰ درصد مشترکان استان، پایینتر از الگوی تعیینشده مصرف میکنند و در گروه خوشمصرفها قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نور یزدان با اشاره به وضعیت مصرف آب در استان بیان کرد: حدود ۲۵ درصد مشترکان آب لرستان در گروه پرمصرف یا بدمصرف قرار دارند و مشترکانی که بیش از ۲ برابر الگوی تعیینشده آب مصرف کنند، پرمصرف محسوب میشوند.
وی بیان کرد: حدود ۱۶۰ هزار اشتراک، معادل ۴۰ درصد مشترکان استان، پایینتر از الگوی تعیینشده مصرف میکنند و در گروه خوشمصرفها قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان افزود: در مجموع، حدود ۲۶۰ هزار اشتراک در استان پایینتر از الگوی مصرف قرار دارند و نزدیک به ۶۰ هزار مشترک نیز از نتایج اقدامات انجامشده برای اصلاح الگوی مصرف هستند.
نوریزدان با اشاره به تأثیر برنامههای فرهنگی و آموزشی در مدیریت مصرف آب بیان کرد: آموزش در مدارس، فعالیتهای فرهنگی در فضای مجازی، رسانه ملی و مساجد و اطلاعرسانی در مراسم و جلسات مختلف، در کنار توزیع تجهیزات و اتصالات کاهنده مصرف در ادارات و مدارس، از جمله اقداماتی است که برای اصلاح الگوی مصرف انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان افزایش تعرفهها در ۲ سال اخیر را از دیگر عوامل مؤثر بر رفتار مصرفکنندگان عنوان و گفت: این اقدام نیز بر نحوه مصرف آب از سوی بخشی از مشترکان تأثیر گذاشته است.
نوریزدان با تأکید بر ضرورت تغییر نگرش جامعه نسبت به مصرف آب عنوان کرد: باید از نگاه صرفاً مبتنی بر صرفهجویی عبور کنیم و به سمت مصرف هوشمندانه منابع آب برویم؛ به این معنا که علاوه بر کاهش مصرف، از آب موجود نیز به شکل بهینه استفاده کنیم.
وی با اشاره به راهکارهای مدیریت مصرف در منازل افزود: استفاده مجدد از آب حاصل از برخی شستوشوها برای مصارف مناسب دیگر، کاهش حجم آب مصرفی فلاشتانکها و نصب شیرآلات کاهنده، از جمله اقداماتی است که میتواند میزان برداشت آب از شبکه را کاهش دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان توجه به میزان مصرف آب در انتخاب لوازم خانگی را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد:هنگام خرید ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و سایر تجهیزات خانگی باید میزان مصرف آب آنها را در نظر گرفت تا با انتخاب تجهیزات کممصرف، از مصرف غیرضروری منابع جلوگیری شود.
نوریزدان تأکید کرد: مدیریت مصرف آب تنها به کمتر مصرف کردن محدود نمیشود، بلکه اصلاح عادتهای روزمره، انتخاب تجهیزات مناسب و استفاده بهینه از منابع موجود نیز در تحقق این هدف نقش دارد.