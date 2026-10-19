مدیر پایانه مرزی بیله‌سوار گفت: امسال از مجموع کالای جابه‌جاشده، صادرات تقریباً ۳۹۶ هزار تن، ترانزیت ورودی ۲۵۰ هزار تن و ترانزیت خروجی ۲۴۶ هزار تن بوده و تعداد دستگاه‌های جابه‌جاشده نیز ۴۲ هزار و ۲۸۵ دستگاه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل لطف‌الله بابایی، مدیر پایانه مرزی بیله‌سوار با اشاره به رونق تجاری و ترانزیتی این پایانه مرزی اظهار کرد: تردد کامیون‌های حامل کالا‌های صادراتی از این پایانه مرزی افزایش‌یافته است و مرز بیله‌سوار در شش‌ماهه نخست سال جاری، شاهد رونق قابل‌توجهی در حوزه تجارت و ترانزیت بوده است.

وی با تشریح آمار شش‌ماهه نخست سال جاری افزود: مجموع کالای جابه‌جاشده شامل صادرات، واردات و ترانزیت ورودی و خروجی نزدیک به ۹۰۶ هزار تن بوده است که از این میزان، صادرات تقریباً ۳۹۶ هزار تن، ترانزیت ورودی ۲۵۰ هزار تن و ترانزیت خروجی ۲۴۶ هزار تن را شامل می‌شود و تعداد دستگاه‌های جابه‌جاشده نیز ۴۲ هزار و ۲۸۵ دستگاه بوده است.

مدیر پایانه مرزی بیله‌سوار با اشاره به علت ترافیک و توقف کامیون‌ها در روز‌های اخیر ادامه داد: کاهش‌پذیرش کامیون از سوی جمهوری آذربایجان و عدم تحویل گیری ماشین‌ها در کشور مقابل، موجب ایجاد صف و توقف کامیون‌ها شده است؛ ایران از نظر پذیرش مشکلی ندارد و مشکل اصلی طرف آذری است و هم‌اکنون حدود ۱۰۰۰ دستگاه کامیون در سامانه نوبت جهت خروج و حدود ۳۰۰ دستگاه در پایانه مرزی و داخل محوطه گمرک توقف دارند.

بابایی در پایان با مقایسه نرخ خروج روزانه کامیون‌ها یادآور شد: سال قبل روزانه ۲۵۰ تا ۲۷۰ دستگاه خروجی داشتیم، درحالی‌که میانگین سال جاری در کل شش‌ماهه ۲۲۰ دستگاه و در حال حاضر ۱۷۰ تا ۱۸۰ دستگاه است و همین کاهش نرخ خروج، موجب شده توقف کامیون‌ها یک شب بیشتر شود.