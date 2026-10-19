صادرات ۳۹۱ هزار تنی از پایانه مرزی بیله‌سوار، نشانه‌ای از ظرفیت بالای تجاری این مرز راهبردی است؛ اما کندی تحویل روزانه کامیون‌ها از سوی جمهوری آذربایجان، روند ترانزیت را با چالش روبه‌رو کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل لطف‌الله بابایی، مدیر پایانه مرزی بیله‌سوار با اشاره به رونق تجاری و ترانزیتی این پایانه مرزی اظهار کرد: تردد کامیون‌های حامل کالا‌های صادراتی از این پایانه مرزی افزایش‌یافته است و مرز بیله‌سوار در شش‌ماهه نخست سال جاری، شاهد رونق قابل‌توجهی در حوزه تجارت و ترانزیت بوده است.

وی با تشریح آمار شش‌ماهه نخست سال جاری افزود: مجموع کالای جابه‌جاشده شامل صادرات، واردات و ترانزیت ورودی و خروجی نزدیک به ۹۰۶ هزار تن بوده است که از این میزان، صادرات تقریباً ۳۹۱ هزار تن، ترانزیت ورودی ۲۵۰ هزار تن و ترانزیت خروجی ۲۴۶ هزار تن را شامل می‌شود و تعداد دستگاه‌های جابه‌جاشده نیز ۴۲ هزار و ۲۸۵ دستگاه بوده است.

مدیر پایانه مرزی بیله‌سوار با اشاره به علت ترافیک و توقف کامیون‌ها در روز‌های اخیر ادامه داد: کاهش‌پذیرش کامیون از سوی جمهوری آذربایجان و عدم تحویل گیری ماشین‌ها در کشور مقابل، موجب ایجاد صف و توقف کامیون‌ها شده است؛ ایران از نظر پذیرش مشکلی ندارد و مشکل اصلی طرف آذری است و هم‌اکنون حدود ۱۰۰۰ دستگاه کامیون در سامانه نوبت جهت خروج و حدود ۳۰۰ دستگاه در پایانه مرزی و داخل محوطه گمرک توقف دارند.

بابایی در پایان با مقایسه نرخ خروج روزانه کامیون‌ها یادآور شد: سال قبل روزانه ۲۵۰ تا ۲۷۰ دستگاه خروجی داشتیم، درحالی‌که میانگین سال جاری در کل شش‌ماهه ۲۲۰ دستگاه و در حال حاضر ۱۷۰ تا ۱۸۰ دستگاه است و همین کاهش نرخ خروج، موجب شده توقف کامیون‌ها یک شب بیشتر شود.