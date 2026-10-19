دهمین جلسه کارگروه انرژی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان گلستان، با محوریت تسریع در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و رفع موانع فنی و زیرساختی در گرگان برگزار شد.

ضرورت تسریع در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و رفع موانع فنی و زیرساختی در گلستان

ضرورت تسریع در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و رفع موانع فنی و زیرساختی در گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون اقتصادی استاندار با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های انرژی تجدیدپذیر گفت: فرصت‌های تعیین‌شده برای اجرای طرح ها قابل تمدید نیست و دستگاه‌های مسئول باید با پیگیری مستمر، زمینه آغاز عملیات اجرایی طرح‌های آماده را فراهم کنند.

عبدالعلی کیانمهر با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات زیرساختی، ساخت پست برق ۲۳۰ کیلوولت را از مطالبات جدی استان برشمرد و از پیگیری مستقیم این موضوع در وزارت نیرو خبر داد.

وی گفت: تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی، گامی مؤثر در کاهش ناترازی برق و حمایت از تداوم فعالیت صنایع استان خواهد بود.

کیان‌مهر با تأکید بر ضرورت عبور از بروکراسی اداری خاطرنشان کرد: حل مسائل حوزه انرژی با مکاتبات صرف امکان‌پذیر نیست و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با حضور میدانی و پیگیری مستمر، موانع اجرایی و اعتباری پروژه‌ها را برطرف کنند.