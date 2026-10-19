به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهرجو فرخی، معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان از برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۱۲ برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر، بررسی پرونده‌های ارجاعی، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و صیانت از حقوق مسافران خبر داد و بر رعایت ضوابط قانونی تأکید کرد.

فرخی افزود: رعایت قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل، در ارتقای کیفیت خدمات، حفظ حقوق مسافران و ایجاد نظم در فعالیت‌های این بخش نقش مهمی دارد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: رسیدگی به تخلفات احتمالی شرکت‌های حمل‌ونقل، یکی از ابزار‌های قانونی برای تحقق اهداف نظارتی و ساماندهی فعالیت این شرکت‌ها به شمار می‌رود.

فرخی اضافه کرد: در صورت مشاهده یا گزارش تخلف از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل، موضوع پس از بررسی‌های کارشناسی و طی مراحل قانونی، برای رسیدگی به کمیسیون مربوط ارجاع می‌شود.

وی بیان کرد: پرونده‌های ارجاعی با توجه به مستندات موجود و ضوابط قانونی بررسی می‌شوند تا تصمیم مقتضی در چارچوب مقررات مربوط اتخاذ شود.

حمید جانی‌پور، رئیس اداره حقوقی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، نیز با اشاره به الزامات قانونی رسیدگی به پرونده‌ها، بر ضرورت بررسی دقیق مستندات و رعایت تشریفات قانونی تأکید کرد.

جانی پور افزود: توجه به حقوق طرف‌های پرونده از الزامات رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل است و تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوط انجام شود.

وی ادامه داد: کمیسیون ماده ۱۲ در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل رسیدگی می‌کند و تخلف از ضوابط و دستورالعمل‌های حاکم بر فعالیت شرکت‌ها، حسب مورد و پس از بررسی مستندات، در فرایند رسیدگی قرار می‌گیرد.

جانی‌پور اضافه کرد: این سازوکار با هدف تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل، افزایش مسئولیت‌پذیری آنها و پیشگیری از تکرار تخلفات دنبال می‌شود.

وی بیان کرد: رسیدگی مستمر به تخلفات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، از اقدامات مرتبط با ارتقای انضباط حرفه‌ای، بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی و صیانت از حقوق مسافران به شمار می‌رود.