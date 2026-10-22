به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان با بیان اینکه این طرح با نظارت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) (بسیج سازندگی) اجرا می‌شود، گفت: این طرح با اعتبار تقریبی ۲۵۰ میلیارد ریال در بالا دست شهر مهاباد اجرا می‌شود و شامل ۷۰ هزار متر مکعب عملیات خاکی، ۲۳ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری و هزار متر مکعب عملیات سنگ و سیمان به طول ۷۰۰ متر وارتفاع ۵.۴ متراست.

مجید خداپرستان افزود: در کنار اجرای این طرح عملیات زیست بومی نیز به عنوان مکمل در قالب طرح کاشت بادام کوهی و با هدف افزایش پوشش گیاهی اجرا می‌شود.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح تکمیلی، افزایش ظرفیت آبگیری طرح برای تغذیه آبخوان و همچنین حفاظت از تاسیسات پایین دست طرح از جمله قطب صنعتی مهاباد، جاده ترانزیت، مسکن مهر شهر مهاباد وطرح‌های کشاورزی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان با بیان اینکه پیش از این نیز ۴۵ طرح متنوع آبخیزداری در مناطق کوهستانی و بیابانی شهرستان اردستان اجرا شده است افزود: برای آغاز عملیات اجرایی ۵ طرح ضروری آبخیزداری در شهرستان اردستان به ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.