سرپرست پلیس راهور کیش با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از موتورسواران خواست با استفاده از کلاه ایمنی، بررسی سلامت فنی وسیله نقلیه و پرهیز از رفتار‌های پرخطر، از جان خود و عابران محافظت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرگرد مهدی شهیدی با اشاره به الزامات ایمنی موتورسواران، گفت: برخورداری از گواهینامه رانندگی، نخستین شرط استفاده قانونی از موتورسیکلت های شارژی است و افراد بدون مجوز نباید با این وسایل در معابر تردد کنند.

او با تأکید بر ضرورت استفاده از کلاه ایمنی موتورسواران، افزود: موتورسواران باید پیش از حرکت، از سالم بودن ترمزها، وضعیت مناسب لاستیک‌ها و عملکرد صحیح چراغ‌های جلو، عقب و ترمز اطمینان حاصل کنند تا هنگام تردد، به‌ویژه در تاریکی هوا، دچار حادثه نشوند.

سرپرست پلیس راهور کیش، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و عرضی مناسب با سایر وسایل نقلیه و خودداری از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی را از دیگر نکات ضروری ایمنی برشمرد و گفت: حواس‌پرتی و توجه نداشتن توجه به جلو، به‌ویژه بر اثر استفاده از تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی، از عوامل مهم بروز تصادفات در کیش است.

سرگرد شهیدی با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از حوادث رانندگی، تصریح کرد: فرهنگ ترافیک از خانواده شکل می‌گیرد و والدین باید با آموزش، نظارت و الگوسازی صحیح، فرزندان خود را با اهمیت رعایت قوانین آشنا کنند و اجازه ندهند افراد بدون گواهینامه یا مهارت کافی، رانندگی کنند.

او افزود: خانواده‌ها باید علاوه بر پیشگیری و آموزش، بر رفتار ترافیکی اعضای خانواده نیز نظارت داشته باشند و از دسترسی بدون اجازه فرزندان به کلید خودرو و موتورسیکلت جلوگیری کنند، چراکه رانندگی بدون مهارت و مجوز قانونی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

سرپرست پلیس راهور کیش با اشاره به پیامد‌های استفاده نکردن از کلاه ایمنی، خاطرنشان کرد: در زمان واژگونی یا برخورد، ضربه به سر می‌تواند به آسیب‌های شدید، معلولیت یا حتی مرگ منجر شود؛ بنابراین استفاده از کلاه ایمنی، حتی در مسیر‌های کوتاه ضروری است.

سرگرد شهیدی با تأکید بر مسئولیت مشترک همه کاربران ترافیک در حفظ ایمنی معابر گفت: هیچ مقصد و هیچ لذتی از رانندگی ارزش به خطر انداختن جان انسان‌ها را ندارد و رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان، موتورسواران و عابران پیاده، زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ رانندگی و پیشگیری از حوادث در کیش است.