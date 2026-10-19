۱۰۰ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه و انتقال آب روستایی با بیش از ۵۰ میلیارد تومان در شهرستان فریدن اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرآب و فاضلاب منطقه فریدن گفت: در سه سال گذشته، ۹۰ کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب و ۱۰ کیلومتر خط انتقال آب روستایی در این شهرستان اجرا شده است.

محمد حسین کریمی با اشاره به اقدامات اجرا شده برای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی افزود: اجرای خطوط انتقال آب به روستا‌های هک و خلج، تجهیز هشت حلقه چاه و اصلاح و توسعه شبکه‌های توزیع از مهم‌ترین اقدامات در این مدت بوده است.

وی با بیان این‌که آب شرب شهر داران از طریق ۱۰ حلقه چاه تأمین می‌شود، گفت: در نیمه نخست امسال، حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب آب در این شهر تولید شده و سرانه تولید روزانه آب به ازای هر نفر به حدود ۲۵۰ لیتر رسیده است.

مدیر آبفای فریدن با اشاره به فاصله این رقم با الگوی مصرف ۱۵۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز، بر ضرورت مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری تأکید کرد و ادامه داد: برای حفر سه حلقه چاه جدید، احداث مخازن ذخیره آب در تعدادی از روستا‌ها و توسعه سامانه‌های هوشمند مدیریت فشار شبکه با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب و افزایش پایداری خدمات آبرسانی برنامه ریزی شده است.

وی در پاسخ به مطالبات شهروندان درباره کیفیت آب شرب نیز گفت: نمونه‌برداری‌های میکروبی و شیمیایی از منابع و شبکه‌های آبرسانی شهرستان به‌صورت مستمر و با نظارت مراجع بهداشتی اجرا می‌شود.

کریمی افزود: ترمیم آسفالت معابر پس از اجرای طرح‌های اصلاح شبکه نیز بر اساس توافق با شهرداری‌ها و متناسب با اعتبارات پیگیری می‌شود.