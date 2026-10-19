مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از بازرسی و پایش آثار و خسارات زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح بند انحرافی انتقال آب سد هشتجین در محدوده منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ خداپرست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در بازدید از مناطق حفاظت شده استان، با اشاره به اهمیت صیانت از عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های ارزشمند استان اظهار کرد: اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست، مستلزم رعایت دقیق ضوابط و ملاحظات زیست‌محیطی است و آثار و پیامد‌های این‌گونه طرح‌ها باید به‌صورت مستمر بررسی و پایش شود.

وی افزود: در همین راستا، وضعیت اجرای طرح بند انحرافی انتقال آب سد هشتجین در محدوده منطقه حفاظت‌شده آق‌داغ از منظر آثار و پیامد‌های زیست‌محیطی بررسی می شود تا ضمن شناسایی آسیب‌های احتمالی، اقدامات لازم برای پیشگیری از تخریب زیستگاه‌ها و کاهش اثرات نامطلوب بر محیط طبیعی انجام شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با تأکید بر حساسیت اکولوژیک مناطق تحت مدیریت تصریح کرد: صیانت از پوشش گیاهی، منابع خاک، زیستگاه‌های حیات‌وحش و سایر مؤلفه‌های طبیعی منطقه، از اولویت‌های نظارتی این اداره‌کل است و هرگونه فعالیت عمرانی باید با رعایت الزامات قانونی و ملاحظات حفاظتی انجام شود.

خداپرست تاکید کرد: نتایج بررسی‌های میدانی و ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح، مبنای پیگیری‌های کارشناسی و اتخاذ تصمیمات لازم در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود و در صورت احراز هرگونه تخلف یا ورود خسارت، اقدامات قانونی و اصلاحی متناسب در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین ضرورت دارد مجری طرح، ضمن رعایت الزامات زیست‌محیطی، نسبت به پیشگیری از آسیب‌های بیشتر و اجرای اقدامات اصلاحی و احیایی مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح اقدام کند.

وی بیان کرد: توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی باید با رعایت الزامات حفاظت محیط زیست همراه باشد؛ چراکه حفظ کارکرد‌های اکولوژیک مناطق حفاظت‌شده و جلوگیری از تخریب سرمایه‌های طبیعی، ضرورتی اساسی برای تضمین پایداری محیط زیست و حفظ این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده است.