ندا غایبی نماینده سمنان در مسابقات آسیایی ناگویا با پیروزی بر نفر اول رنکینگ جهانی بوچیا ، در دومین دیدار خود شگفتی ساز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ندا غایبی که در دیدار اول خود نماینده سنگاپور را ۸ بر یک شکست داده بود ، در دومین بازی به مصاف اندو هیرومی از کشور ژاپن رفت و توانست این بوچیاباز را که دارنده رنکینگ اول جهانی است ، با نتیجه قاطع ۵ بر ۲ شکست دهد و دومین پیروزی پیاپی خود را در این رقابت‌ها به ثبت برساند.

ندا غایبیدر کلاس BC۱ و گروه B بازی می کند و با نمایشی درخشان خود ، تحسین‌ و شگفتی برگزار کنندگان و داوران را برانگیخته است .

غایبی هم اکنون در جایگاه نخست گروه B قرار دارد و برای رسیدن به فینال دو دیدار دیگر مقابل نمایندگان تایلند و هنگ‌کنگ پیش رو خواهد داشت .

رقابت‌های بوچیا در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶ با حضور ۹۱ ورزشکار از ۲۲ کشور در سالن ورزشی عمومی شهر ناگویا (رینبو هال) و در سالن رنگین‌کمان ناگویا برگزار می شود.