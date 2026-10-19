معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر ساماندهی بازار بزرگ کرمان، خواستار تعیین تکلیف قانونی فعالیت واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب به نام اشخاص ایرانی که اتباع خارجی در آنها فعالیت می‌کنند، ظرف مدت یک ماه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر ساماندهی بازار بزرگ کرمان، خواستار تعیین تکلیف قانونی فعالیت واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب به نام اشخاص ایرانی که اتباع خارجی در آنها فعالیت می‌کنند، ظرف مدت یک ماه شد.

علی‌اصغر ذاکری هرندی در جلسه ساماندهی بازار بزرگ کرمان، با اشاره به بازدید‌های انجام‌شده از این مجموعه و تأکیدات استاندار کرمان، وضعیت فعلی بازار را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به مشکلات اجتماعی و امنیتی ایجادشده، ضروری است دستگاه‌های مسئول در چارچوب مصوبات شورای تأمین، ظرفیت‌های قانونی از جمله تبصره ۵ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی را برای بازگرداندن نظم و امنیت به بازار به کار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات شورای تأمین افزود: اقدامات اجرایی باید با اولویت راسته معروف به «بازار رزاقی» آغاز شود. در همین راستا، اتاق اصناف موظف است گزارش جامعی از وضعیت پروانه‌های کسب و فعالان بازار تهیه و به فرمانداری ارائه کند تا موضوع در نخستین جلسه شورای تأمین مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تصریح کرد: وضعیت واحد‌هایی که پروانه کسب آنها به نام اشخاص ایرانی صادر شده، اما افراد دیگری از جمله اتباع خارجی در آنها فعالیت می‌کنند، باید به‌صورت دقیق بررسی و مطابق ضوابط قانونی تعیین تکلیف شود.

ذاکری هرندی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رسیدگی به تخلفات صنفی تأکید کرد و خواستار آغاز فرآیند اخطار به واحد‌های مشمول تبصره ۵ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی شد. وی مهلت یک‌ماهه را برای پیگیری اقدامات مرتبط با ساماندهی بازار و بازگرداندن امنیت اجتماعی تعیین کرد و همکاری نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول را برای اجرای این برنامه ضروری دانست.

وی در ادامه، ساماندهی راسته‌های بازار متناسب با پیشینه تاریخی و نوع کاربری آنها را مورد تأکید قرار داد و گفت: پس از تعیین تکلیف قرارداد‌ها و انجام مرمت‌های لازم از سوی شهرداری، بهره‌برداری از واحد‌ها و معرفی مستأجران به اتاق اصناف باید متناسب با هویت تاریخی و کارکرد هر راسته انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به وضعیت نامناسب برخی بخش‌های بازار بزرگ کرمان اظهار کرد: بازار بخشی از هویت تاریخی شهر است و رهاشدگی قسمت‌هایی از آن، علاوه بر آسیب به کسب‌وکارها، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات اجتماعی و امنیتی شود؛ از این‌رو، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، شهرداری و اداره‌کل میراث فرهنگی باید با همکاری جدی، ساماندهی و احیای این مجموعه را دنبال کنند.