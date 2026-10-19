به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس هیات کوهنوردی و صعود‌های ورزشی استان نیز با اشاره به روند برگزاری دوره‌های تخصصی در استان گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، میزبانی دوره‌های آموزشی و مربیگری کوهنوردی در استان حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافته است.

حسین‌زاده افزود: کهگیلویه و بویراحمد به یکی از قطب‌های آموزشی این رشته در کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به برگزاری دوره سه‌روزه بازآموزی مربیگری درجه سه دره‌نوردی ادامه داد: این دوره با حضور ۱۵ مربی از سراسر کشور، رئیس کمیته دره‌نوردی فدراسیون و مدرسان اعزامی فدراسیون برگزار می‌شود.

رئیس هیات کوهنوردی و صعود‌های ورزشی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: ۱۵ نفر از مربیان و دره‌نوردان استان و جمعیت هلال‌احمر نیز در این دوره آموزشی حضور دارند.

منوچهر محمدی، در حاشیه برگزاری دوره بازآموزی مربیگری درجه ۳ دره نوردی گفت: آموزش مستمر نیرو‌های امدادی کوهستان و تأمین تجهیزات مورد نیاز برای کاهش حوادث در ارتفاعات استان، به‌ویژه قلل، ضروری است.

محمدی با اشاره به شرایط جغرافیایی و کوهستانی استان افزود: کوهنوردی و دره‌نوردی از ظرفیت‌های مهم ورزشی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد است، اما بی‌توجهی به مخاطرات این رشته‌ها می‌تواند به وقوع حوادث و عملیات امداد و نجات منجر شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت آموزش نیرو‌های امدادی بیان کرد: تربیت نیرو‌های توانمند و کارآزموده از ضرورت‌های مدیریت مخاطرات کوهستان است تا در شرایط اضطراری بتوان از توان آنان برای امدادرسانی و نجات حادثه‌دیدگان استفاده کرد.

محمدی با اشاره به تجربه امدادرسانی به یکی از ورزشکاران حادثه‌دیده در ارتفاعات دنا گفت: تیم هیئت کوهنوردی استان که آموزش‌های لازم را فرا گرفته بود، توانست در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز را ارائه دهد.

وی تصریح کرد: این تجربه اهمیت آموزش‌های تخصصی و آمادگی نیرو‌های امدادی را آشکار می‌سازد و ضرورت توجه به توانمندسازی نیرو‌های فعال در حوزه امداد و نجات کوهستان را نشان می‌دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جذابیت ارتفاعات استان برای کوهنوردان و دره‌نوردان تأکید کرد: آموزش‌های تخصصی باید به‌صورت مستمر دنبال شود و در کنار تربیت نیروی انسانی، تأمین تجهیزات کافی نیز مورد توجه قرار گیرد.

محمدی افزود: تیم‌های امدادی باید از نیروی انسانی آموزش‌دیده و تجهیزات کافی برخوردار باشند تا هنگام وقوع حادثه، در سریع‌ترین زمان ممکن به یاری حادثه‌دیدگان بشتابند.

وی با اشاره به جایگاه تیم امداد و نجات کوهستان استان اظهار کرد: این تیم به رتبه نخست کشور دست یافته است و برگزاری دوره‌های آموزشی ملی و بهره‌گیری از مربیان دارای صلاحیت‌های تخصصی از عوامل مؤثر در کسب این جایگاه بوده است.