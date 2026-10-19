به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این دوره از مسابقات به مناسبت هفته تربیت بدنی و به میزبانی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین، با همکاری هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان قزوین، در سالن حضرت رقیه (س) این استان برگزار شد.

تیم آتش‌نشانی رشت با مربیگری آتش‌نشان آرش زندی‌فر در این رقابت‌ها حضور یافت که در پایان، امیررضا نژادحسنی مقام سوم کشور در رده سنی زیر ۳۰ سال و حامد صفایی مقام دوم کشور در رده سنی بالای ۴۰ سال را کسب کردند.