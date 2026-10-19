به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از قرار گرفتن پرونده مرتبط با مطالبه حدود ۱۱ کیلوگرم طلا و شکایت ۱۱۰ نفر در مرحله نهایی رسیدگی خبر داد و اعلام کرد: با تکمیل تحقیقات و بررسی ابعاد مالی موضوع، تصمیم قضایی این پرونده تا پایان ماه جاری اتخاذ خواهد شد.

مهدی بخشی با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: بر اساس شکایت‌های مطرح‌شده، متهم با هویت س. ح، با دریافت وجوه از اشخاص مختلف و پرداخت سود‌های ۲ تا ۳ درصدی فعالیت می‌کرده است که پس از مدتی، با توقف بازپرداخت وجوه، شاکیان برای پیگیری مطالبات خود اقدام به طرح شکایت کرده‌اند.

وی افزود: در جریان تحقیقات، اتهام کلاهبرداری به متهم تفهیم شده و بررسی نحوه دریافت و گردش وجوه، میزان مطالبات شاکیان و وضعیت طلای مورد ادعا در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفته است.

دادستان کرمان ادامه داد: علاوه بر موضوع مطالبات مالی، گزارش‌هایی درباره تحویل طلای تقلبی به برخی از شاکیان مطرح شده که بررسی صحت این ادعا‌ها و تعیین ابعاد آن، بخشی از روند رسیدگی به پرونده است.

بخشی با اشاره به ضرورت تکمیل تحقیقات برای اتخاذ تصمیم قضایی مستند و متقن تصریح کرد: با توجه به اقدامات انجام‌شده و بررسی‌های در حال تکمیل، تصمیم نهایی درباره این پرونده تا پایان ماه جاری اتخاذ خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به وضعیت متهم خاطرنشان کرد: متهم در بازداشت به سر می‌برد و با تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم نهایی قضایی، ابعاد اتهامات انتسابی و نحوه تعیین تکلیف مطالبات شاکیان بر اساس مستندات پرونده و در چارچوب موازین قانونی مشخص خواهد شد.