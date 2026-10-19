فرمانده انتظامی شهرستان قرچک، از کشف ۱۵ رأس گوساله قاچاق به ارزش ۷۵ میلیارد تومان و توقیف ۲ دستگاه کامیون در یک عملیات تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور فرمانده انتظامی شهرستان قرچک در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای مقابله قاطع با قاچاق کالا و ارز، صیانت از سرمایه‌های اقتصادی کشور و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرچک با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های لازم، موفق به کشف ۱۵ رأس گوساله قاچاق و توقیف دو دستگاه کامیون به ارزش ۷۵ میلیارد و دستگیری ۲ نفر متهم شدند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک متهمان دستگیر شده را به همراه گوساله‌های کشف شده برای پیگیری و بررسی بیشتر به یگان مربوطه دلالت که بابررسی‌های تخصصی صورت گرفته مشخص شد فاقد هرگونه مجوز قانونی می‌باشند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک با هشدار به سودجویان و متخلفان اقتصادی تصریح کرد: پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرچک با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هدفمند، اجازه نخواهد داد فرصت‌طلبان با اقدامات غیرقانونی، منافع عمومی و امنیت اقتصادی جامعه را به مخاطره بیندازند.