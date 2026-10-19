به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، گشت مشترک اتباع خارجی با حضور نمایندگان فرمانداری، نیروی انتظامی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان، با هدف شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه کار معتبر، پیشگیری از اشتغال غیرمجاز و اجرای قوانین و مقررات مربوطه در سطح شهرستان اشکذر برگزار شد.

در جریان این گشت، ضمن بررسی وضعیت اشتغال اتباع خارجی در واحد‌های مورد بازدید، موارد مربوط به اشتغال غیرمجاز شناسایی و در موارد مشمول، اقدامات قانونی و اعمال مقررات لازم انجام گرفت.

این اقدام در راستای صیانت از حقوق نیروی کار، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، رعایت ضوابط قانونی در به کارگیری نیروی انسانی و پیشگیری از فعالیت‌های خارج از چارچوب مقررات صورت گرفت.

بر اساس قوانین و مقررات جاری، به کارگیری اتباع خارجی منوط به رعایت ضوابط قانونی و برخورداری از مجوز‌های لازم است و کارفرمایان موظف‌اند پیش از به کارگیری نیروی کار خارجی، از اعتبار پروانه کار و قانونی بودن اشتغال آنان اطمینان حاصل کنند.

گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های مسئول و در چارچوب وظایف قانونی، با هدف افزایش نظارت بر بازار کار، ارتقای انضباط شغلی و اجرای دقیق مقررات اشتغال در شهرستان اشکذر ادامه خواهد یافت.