اعتراض سراسری ضدترامپ در آمریکا

در شرایطی که تا انتخابات کنگره آمریکا حدود دو هفته زمان مانده، میلیون ها امریکایی در سراسر این کشور خواستار توقف جنگ با ایران و اتحاد مردم امریکا برای برکناری ترامپ شدند.