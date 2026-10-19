در شرایطی که تا انتخابات کنگره آمریکا حدود دو هفته زمان مانده، میلیون ها امریکایی در سراسر این کشور خواستار توقف جنگ با ایران و اتحاد مردم امریکا برای برکناری ترامپ شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از نیویورک در شرایطی که تا انتخابات کنگره آمریکا حدود دو هفته زمان مانده، میلیون ها امریکایی در سراسر این کشور خواستار توقف جنگ با ایران و اتحاد مردم امریکا برای برکناری ترامپ شدند. در این شرایط، پیامدهای منفی این جنگ بر وضعیت اقتصادی مردم آمریکا، به نقطه ضعف اصلی حزب ترامپ در مبارزات انتخاباتی تبدیل شده است.