برنامه‌های «آیینه خانه» و «ققنوس» رادیو فرهنگ با بخش‌های متنوعی، چون واکاوی چالش‌های والدین در نه گفتن به فرزندان، فراخوان جشنواره شعر دفاع مقدس و جلوه‌های شاهنامه‌خوانی روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله رادیویی «آیینه خانه» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی اسماعیل شامانیان و اجرای راضیه گردکاهد، دوشنبه ۲۷ مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۱ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

این برنامه با حضور کارشناسانی، چون لیلا خالوند، دکتر معصومه حاتمی و دکتر نیلوفر الیاسی، موضوع ریشه‌های اضطراب والدین در برابر خواسته‌های غیرمنطقی فرزندان، هنر نه گفتن اصولی و تکنیک‌های کلامی بدون آسیب به اعتمادبه‌نفس کودک را واکاوی می‌کند.

بسته‌های نمایشی با هنرمندی علی جلیلی‌باله و فریناز ثریا و گزارش‌های حمیرا فراتی از دیگر بخش‌های این برنامه است.

همچنین مجله فرهنگی و ادبی «ققنوس» به تهیه‌کنندگی مریم مردانی، مشاوره محتوایی مرتضی صداقتگو، نویسندگی معصومه علوی‌نکو و اجرای مهدی محمدیان، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ساعت ۱۵ به صورت زنده پخش می‌شود.

این برنامه میزبان علی صفوی مدیر ادبیات حفظ آثار دفاع مقدس گلستان برای بررسی فراخوان جشنواره‌های شعر «تپش‌های ماندگار» و «گل پونه‌های آتش»، سمیه رسولی مدیرکل کانون پرورش فکری بوشهر درباره دیدار اسدالله شعبانی با دانش‌آموزان، و محمدی مدیرکل کتابخانه‌های کرمانشاه پیرامون جلوه‌های شاهنامه‌خوانی در آیین مهرگان خواهد بود.

بخش‌های «یک شعر یک شاعر»، «شعری که زندگی‌ست» با اجرای دکتر شکراللهی و «ویراستار» با اجرای استاد رهگذر نیز از دیگر بخش‌های این مجله ادبی است.