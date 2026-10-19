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حدود ۲۰ خدمت بهداشتی، آموزشی و مراقبت رایگان سلامت ویژه بانوان در واحدهای بهداشتی ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس گروه میانسالان و سالمندان مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: در شهرها در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای بهداشت و در روستاها در خانههای بهداشت، خدمات سلامت رایگان ویژه بانوان ارائه میکنند.
ناهید مرادی افزود: این خدمات شامل غربالگری سرطانهای سینه، دهانه رحم و روده بزرگ، خطر سنجی، ارزیابی قد، وزن و فشار، چربی و قندخون، مشاورههای سلامت روان و تغذیه و با توجه به سن بانوان متغییر است.
وی گفت: قبل از بارداری هم خدماتی همچون مراقبتهای مثل معاینه و آزمایش و در دوران بارداری، مراقبتهای ویژه بررسی سلامت مادر و جنین و پس از بارداری هم سه مراقبت ویژه مادر و نوزاد ارائه میشود.
دو میلیون و ۳۵۹ هزار نفر از جمعیت استان اصفهان خانمهای ۱۰ سال و بیشتر هستند.
۲۴ تا ۳۰ مهر، هفته ملی سلامت بانوان ایران با شعار سلامت بانوان، انتخاب امروز، سرمایه فردا است.