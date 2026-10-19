به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از کوالالامپور، شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (ماپیم) در بیانیه‌ای از دولت این کشور، به‌ویژه هیئت وزیران و وزارت علوم و آموزش، خواست موضع رسمی و روشنی در این زمینه اعلام کنند.

این شورا تأکید کرد هرگونه بازنگری در محدودیت‌های حجاب اقدامی مثبت است، اما تصمیم‌های محدود به یک منطقه یا مدرسه را نمی‌توان به معنای لغو سراسری این مقررات دانست.

ماپیم با اشاره به تعهدات بین‌المللی جمهوری آذربایجان در زمینه آزادی دین و مذهب و حق برخورداری از آموزش، اعلام کرد مقررات مدارس نباید مانعی غیرموجه برای تحصیل دانش‌آموزان یا زمینه‌ای برای تبعیض بر اساس باورهای دینی آنان ایجاد کند.

این نهاد اسلامی همچنین تأکید کرد دختران مسلمان نباید میان پایبندی به اعتقادات دینی و ادامه تحصیل مجبور به انتخاب شوند و معلمان و دیگر کارکنان مسلمان بخش آموزش نیز نباید صرفاً به دلیل پوشش مذهبی خود با محرومیت شغلی یا اقدامات انضباطی خودسرانه مواجه شوند.

شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی در ادامه پنج خواسته اصلی خود را اعلام رسمی وضعیت قانونی محدودیت‌های حجاب، لغو مقررات تبعیض‌آمیز، تضمین دسترسی بدون وقفه دانش‌آموزان به آموزش، حمایت از حقوق معلمان و ایجاد سازوکار شفاف برای رسیدگی به شکایت‌های احتمالی عنوان کرد.

این شورا همچنین از سازمان همکاری اسلامی، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و نهادهای جامعه مدنی مسلمان خواست با رویکردی سازنده با دولت جمهوری آذربایجان گفت‌وگو کنند. ماپیم از مالزی نیز خواست از مسیرهای دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی روشن و پایدار در این زمینه استفاده کند.



محمد عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی، خواستار اعلام صریح دولت جمهوری آذربایجان درباره لغو رسمی یا ادامه اجرای محدودیت‌های حجاب شد و تأکید کرد در صورت لغو این محدودیت‌ها، تصمیم رسمی باید منتشر و تضمین‌های لازم برای حمایت از حقوق دانش‌آموزان و معلمان مسلمان در همه مدارس ارائه شود.