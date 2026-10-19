رئیس قوه قضائیه در پیامی، قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا را تبریک گفت و از رئیس و دست‌اندرکاران فدراسیون کشتی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای نوشت: تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران همچون فرنگی‌کاران ما، بر بام جهان ایستادند و قهرمان دنیا شدند. این قهرمانی مسرت‌بخش در خاک آمریکا پدید آمد؛ فلذا حلاوتی دوچندان دارد.

اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایضاً نمایش تصاویر کودکان معصوم و شهید میناب در خاک آمریکا، توسط اعضای تیم ملی کشتی کشورمان، احساس خاصی را در هم‌میهنان‌مان برانگیخت. احساسی سرشار از غرور و غیرت. جهانیان نه تنها پیروزی یک تیم، که تجلی روح شکست‌ناپذیری ملت ایران را نظاره کردند.

به کلیه‌ قهرمانان ملی‌مان و خانواده‌ ورزش پرافتخار کشتی تبریک و تهنیت می‌گویم و استمرار موفقیت‌های آنان را از خداوند مسئلت دارم.

در اینجا جا دارد، قدردانی ویژه‌ای از رئیس و دست‌اندرکاران فدراسیون کشتی داشته باشم؛ مردانی که مجاهدانه در میدان کار و عمل هستند و در راه اعتلاء و اعزاز ایران اسلامی، تلاشی خستگی‌ناپذیر دارند.