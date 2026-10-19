معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، از جذب حدود ۹۰ همت سرمایه‌گذاری در شش‌ماه گذشته، ثبت سرمایه‌گذاری خارجی ۱۵۰ میلیون دلاری در حوزه گردشگری و برنامه احداث بیمارستان تخصصی در جنوب کیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود نیک‌افروز با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در کیش، گفت: رقم سرمایه‌گذاری جذب‌شده در سال ۱۴۰۳، یازده همت و در سال ۱۴۰۴، ۹۴ همت بوده و این رقم در شش‌ماه گذشته به حدود ۹۰ همت رسیده است.

او افزود: سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته در کیش از ۳۶ همت در سال ۱۴۰۳ به ۵۸ همت در سال ۱۴۰۴ رسید و در شش‌ماه گذشته به ۴۸ همت رسیده است.

نیک‌افروز ارزش تولیدات کیش را در سال ۱۴۰۳ را معادل ۲۳ همت، سال ۱۴۰۴ را ۳۷ همت و در شش‌ماه گدشته را ۲۶ همت اعلام کرد و گفت: ارزش صادرات کالا و خدمات نیز از ۲۴۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲۶۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و هرچند امسال به‌دلیل شرایط جنگ تحمیلی و کاهش حمل‌ونقل بین‌المللی، صادرات افزایش نداشته، اما متوقف نشده است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از ثبت سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار در حوزه گردشگری خبر داد و گفت: طرح احداث بیمارستان تخصصی در جنوب کیش با مشارکت بخش خصوصی و پزشکان متخصص در دستور کار قرار دارد و افق اجرای آن چهار سال پیش‌بینی شده است.

نیک افروز با اشاره به روند ثبت صندوق غیردولتی تضمین صنعت نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو در کیش، افزود: صندوق می‌تواند در زمینه ضمانت‌نامه‌های ارزی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز نقش‌آفرینی کند.

او به پیگیری بسته‌های حمایتی فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: درخواست‌هایی از جمله تنفس سه و شش‌ماهه تسهیلات بانکی، امهال بدهی‌ها و بخشودگی بخشی از جریمه دیرکرد تسهیلات در حال پیگیری است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از پیگیری افزایش تسهیلات ودیعه مسکن، حمایت از کسب‌وکار‌ها در قالب طرح بهار مهربانی و پیگیری تسهیل واردات مسافری تلفن همراه خبر داد.

نیک افروز با اشاره به شرایط بازار گفت: نرخ‌نامه میوه و تره‌بار با همکاری جامعه بازاریان هر دو هفته یک‌بار اعمال می‌شود و هزینه حمل‌ونقل و ضایعات مسیر، در برخی موارد تا ۳۰ درصد بر قیمت تمام‌شده میوه و تره‌بار می‌افزاید.