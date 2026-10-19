نا آرامی ها دیشب هم در پاریس ادامه داشت. در حالی که آثار درگیری ها و خشونتهای شنبه در پایتخت فرانسه هنوز پاک نشده، نیروهای ضد شورش، شب دوشنبه در خیابانهای مرکزی شهر مستقر شدند تا از تجمع جوانان معترض جلوگیری کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پاریس نا آرامی ها دیشب هم در پاریس ادامه داشت. در حالی که آثار درگیری ها و خشونتهای شنبه در پایتخت فرانسه هنوز پاک نشده، نیروهای ضد شورش، شب دوشنبه در خیابانهای مرکزی شهر مستقر شدند تا از تجمع جوانان معترض جلوگیری کنند. میدان جمهوری پاریس در محاصره صدها مامور بود که برای متفرق کردن چند ده جوان، از گاز اشک آور استفاده کردند.