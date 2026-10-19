تداوم ناآرامی ها در پاریس

نا آرامی ها دیشب هم در پاریس ادامه داشت. در حالی که آثار درگیری ها و خشونت‌های شنبه در پایتخت فرانسه هنوز پاک نشده، نیروهای ضد شورش، شب دوشنبه در خیابانهای مرکزی شهر مستقر شدند تا از تجمع جوانان معترض جلوگیری کنند.