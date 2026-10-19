به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در ابتدای محور دزفول–شوشتر به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اطلاع‌رسانی شد و بلافاصله نیرو‌های امدادی برای رسیدگی به وضعیت مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

رضا معمارزاده ادامه داد: با توجه به تعداد مصدومان، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ برای انجام عملیات امدادرسانی در این حادثه به کار گرفته شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در محل، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند.

وی، حال یکی از مصدومان را وخیم اعلام کرد و گفت: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه اورژانسی، برای ادامه روند درمان با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت غیرمجاز، رعایت فاصله طولی مناسب، توجه کامل به مسیر و کنترل وسیله نقلیه، از بروز حوادث ترافیکی پیشگیری کنند.

وی همچنین بر ضرورت حفظ خونسردی در زمان وقوع حوادث رانندگی و تماس سریع با اورژانس ۱۱۵ برای دریافت خدمات امدادی تاکید کرد.

گفتنی است علت حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.

جاده دزفول به شوشتر به علت نداشتن استاندارد‌های لازم به عنوان یکی از جاده‌های خطرناک و حادثه آفرین منطقه مطرح است و منجر به تصادف‌های فراوانی شده است.