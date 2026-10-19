سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از پیگیری تأمین مکمل‌های مورد نیاز دام و تأمین تجهیزات میدانی برای بهبود خدمات دامپزشکی و حمایت از دامداران شهرستان هامون در برابر خشکسالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، داریوش سرگزی گفت: خشکسالی و پیامد‌های آن برای وضعیت دام‌ها و معیشت دامداران از مسائل مهم شهرستان هامون است.

وی ادامه داد: پیگیری راهکار‌های حمایتی از جمله تأمین مکمل‌های ویتامینی و معدنی مورد نیاز دام و استفاده از ظرفیت نهاد‌های مرتبط، می‌تواند در کاهش فشار اقتصادی بر دامداران و حفظ توان تولیدی آنان در این شرایط مؤثر باشد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان با اشاره به اهمیت حمایت از دامداران در شرایط خشکسالی اظهار کرد: رسیدگی به مطالبات بهره‌برداران، توسعه خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی و عشایری و رفع موانع فعالیت واحد‌های تولیدی از اولویت‌های این مجموعه است.

سرگزی گفت: رفع موانع فعالیت واحد‌های کشتارگاهی و بسته‌بندی گوشت و بررسی راهکار‌های قانونی تأمین دام مورد نیاز این واحد‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری، تقویت زنجیره تأمین گوشت، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.