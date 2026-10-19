به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس پلیس‌راه استان اصفهان گفت: پیرو اجرای زه کش دوم محور اصفهان ــ بهارستان مقطع فوکا، امروز دوشنبه ترافیک محور اصفهان به سمت بهارستان از ساعت ۰۸:۳۰ صبح تا ۲۲ شب، تردد همراه ترافیک در محور برقرار است.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی افزود: باتوجه به پیش بینی هواشناسی برای احتمال بارندگی‌های شدید و رفع آبگرفتکی در این محور تصمیم گرفته شد عملیات زه کش دوم در جاده اصفهان – بهارستان اجرا شود.

وی گفت: با پیش‌بینی ایجاد ترافیک در این مسیر برای امروز به رانندگان توصیه می‌شود که از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان افزود: شهروندان برای تردد رفت به سمت بهارستان می‌توانند از سمت راست مسیر فرعی ایجاد شده در کنار جاده اصفهان – بهارستان از جاده کمربندی شرق اشکاوند، زیار، رحیم آباد، قلعه شور، بهارستان و به سمت شهرضا بعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی گفت: همچنین بهترین گزینه برای تردد مسافران به سمت شیراز از سمت اتوبان ذوب آهن، تونل سیمان سپاهان، مبارکه، طالخونچه و شهرضا است.