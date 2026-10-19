پس از ثبت تولید بیش از ۸۰۰ هزار تن گندم در سال زراعی گذشته، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برنامه‌ریزی کرده است با رعایت زمان کاشت، استفاده از بذر‌های استاندارد و توسعه مکانیزاسیون، این موفقیت را در سال جاری نیز تکرار کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: عملیات کشت پاییزه گندم در استان آغاز شد و بر اساس برنامه ابلاغی سال زراعی جاری، بیش از ۴۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان شامل ۳۱۲ هزار هکتار مزارع دیم و ۱۰۳ هزار هکتار اراضی آبی، زیر کشت این محصول راهبردی قرار می‌گیرد.

محمدرضا اصغری افزود: تاکنون ۸۰ هزار هکتار از اراضی دیم و بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی آبی زیر کشت رفته است.

وی خاطرنشان کرد: نیمی از اراضی کشت‌شده تاکنون از بذور استاندارد بهره‌مند شده‌اند و سازمان جهاد کشاورزی آمادگی کامل دارد تا صددرصد بذر‌های گواهی‌شده مورد نیاز کشاورزان را به منظور افزایش راندمان تولید و ارتقای مقاومت مزارع در برابر آفات و بیماری‌ها تأمین کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: ارقام گندم مناسب برای کشت‌های مختلف در استان تهیه و معرفی شده و برای کشت آبی، ارقام پربازده «پیشگام»، «سالار» و «میهن» و برای مزارع دیم ارقام مقاوم «صدرا» و «باران» در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

اصغری اضافه کرد: در سال زراعی گذشته تولید گندم استان با ثبت عملکردی مطلوب فراتر از ۸۰۰ هزار تن بود و امسال هم تلاش می‌شود تا این موفقیت تکرار شود.

وی با اشاره به پیشرفت عملیات زراعی امسال اظهار کرد: هرگونه تأخیر در زمان کشت، افت محسوس تناژ را در پی دارد.

اصغری به زارعان توصیه کرد که با توجه به پیش‌بینی بارش‌های پاییزی و با همراهی کارشناسان ترویج، کشت مزارع خود را در مهلت طلایی تعیین‌شده تکمیل کنند.

وی با اشاره به توسعه مکانیزاسیون و ماشین آلات کشاورزی در استان گفت: بیش از چهار هزار دستگاه و ادوات جدید به ناوگان تخصصی کشت و برداشت گندم در آذربایجان غربی افزوده شده که با این اقدام، ضریب نفوذ مکانیزاسیون در این بخش از ۸۵ درصد فراتر رفته است که این موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش افت و مدیریت بهینه زمان کاشت دارد.