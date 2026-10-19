عملیات اجرایی طرح فاضلاب مناطق کم‌برخوردار رشت با ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار و با هدف ارتقای زیرساخت‌های بهداشتی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان این مناطق آغاز شد.

با حضور استاندار گیلان و معاون وزیر کشور: آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب در مناطق کم برخوردار رشت با حضور استاندار گیلان و معاون وزیر کشور: آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب در مناطق کم برخوردار رشت با حضور استاندار گیلان و معاون وزیر کشور: آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب در مناطق کم برخوردار رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کلنگ طرح فاضلاب در مناطق کم‌برخوردار شهر رشت با ۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار، در قالب برنامه مدیریت محله‌محور با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان و سیدمحمد بطحایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، به زمین زده شد.

این طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های بهداشتی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رفع بخشی از محرومیت‌های زیرساختی در مناطق کمتر برخوردار شهر رشت اجرا می‌شود.

توسعه متوازن شهری، بهبود خدمات عمومی و توجه به مطالبات محلات کم‌برخوردار گیلان از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

تأمین روشنایی بلوار شیون فومنی، تامین ایمنی و جان ساکنان منطقه

همچنین در ادامه پیگیری مصوبات و مطالبات مطرح‌شده در جلسه بررسی مشکلات محلات گل ها، عبادی و محلات همجوار، طرح تأمین روشنایی بلوار شیون فومنی، در مجاورت این محدوده‌های مسکونی، توسط اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با ۱۶ میلیارد تومان در ۳ مرحله اجرا می‌شود.

تاریکی این محور در ساعات شب، وقوع حوادث رانندگی، جرح، فوت و خسارات متعدد شده بود و تأمین روشنایی این محور، یکی از مطالبات جدی ساکنان در جلسات بررسی مشکلات محلات مطرح و پیگیری شد.

مرحله نخست این طرح به طول ۲ کیلومتر و در محدوده منطقه مسکونی، بر اساس مطالبه مستقیم ساکنان، اجرا شده است.

مرحله دوم روشنایی این بلوار که به شهرک صنعتی سپیدرود منتهی می‌شود و مرحله سوم هم به طول ۲ کیلومتر تا ایستگاه راه‌آهن رشت ادامه خواهد یافت.

این اقدامات، نمونه‌ای از اهمیت پیوند میان مطالبه‌محوری، حضور میدانی مسئولان، پیگیری مستمر مسائل محلات و تحقق وعده هاست که در برنامه اقدام شبکه مدیریت محله‌محور گیلان، با هدف رسیدگی به مسائل اولویت دار مردم و بهبود ملموس کیفیت زندگی در محلات کمترتوسعه‌یافته استان انجام می‌شود.