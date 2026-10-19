معاون وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت تحول در نظام تنظیم‌گری دارو گفت: نمی‌توان با رگولاتوری سنتی، همگام با تحولات صنعت داروسازی پیش رفت و همه بخش‌ها باید متناسب با تغییرات اقتصادی کشور رشد کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پیرصالحی، در نشست IPSS با تأکید بر ضرورت هماهنگی صنعت داروسازی با تحولات اقتصادی کشور اظهار کرد: حتی اگر نظام تنظیم‌گری و رگولاتوری را به شیوه سنتی اداره کنیم، از تحولات عقب خواهیم ماند. همه بخش‌ها باید متناسب با تغییرات روز رشد کنند و صنعت داروسازی نیز نمی‌تواند بدون هماهنگی با سایر بخش‌های اقتصادی مسیر توسعه خود را طی کند.

وی با بیان اینکه داروسازی بخشی از اقتصاد کلان کشور است، افزود: تصمیم‌گیری برای این صنعت باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور انجام شود و نمی‌توان مسیری مستقل از تحولات اقتصادی برای آن تعریف کرد؛ بلکه صنعت داروسازی باید متناسب با شرایط جدید، خود را با تغییرات اقتصادی تطبیق دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش هزینه‌های حوزه دارو در پی تغییرات نرخ ارز تصریح کرد: منابع بیمه‌ای متناسب با افزایش هزینه‌های دارویی رشد نکرده و بودجه بیمه‌ها نسبت به سال گذشته تنها ۳۰ درصد افزایش یافته است.

پیرصالحی با بیان اینکه ناهماهنگی میان رشد هزینه‌ها و منابع بیمه‌ای به افزایش بدهی‌ها منجر می‌شود، گفت: تداوم این وضعیت، زنجیره تأمین و توزیع دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشکلات مالی داروخانه‌ها را تشدید می‌کند.

وی با اشاره به وجود چندین همت چک برگشتی در میان داروخانه‌ها افزود: زمانی که داروخانه‌ها با مشکلات مالی و چک‌های برگشتی مواجه باشند، توان خرید دارو کاهش می‌یابد و تأمین دارو‌های مورد نیاز بیماران با دشواری روبه‌رو می‌شود.

معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به نقش مشکلات مالی داروخانه‌ها در بروز برخی کمبود‌های دارویی اظهار کرد: بخشی از کمبود‌ها به معنای نبود دارو در شبکه تأمین نیست؛ بلکه ممکن است دارو در شرکت‌های پخش موجود باشد، اما داروخانه‌ها به دلیل مشکلات مالی و تأخیر در دریافت مطالبات بیمه‌ای، امکان خرید آن را نداشته باشند یا خرید را به تعویق بیندازند.

وی تأکید کرد: برای بررسی وضعیت کمبود‌های دارویی، صرفاً نباید به موجودی دارو در شبکه تأمین توجه کرد؛ بلکه وضعیت مالی داروخانه‌ها، میزان بدهی بیمه‌ها و زمان پرداخت مطالبات نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

پیرصالحی با اشاره به جایگاه داروسازان در نظام سلامت خاطرنشان کرد: داروسازان بخشی از نظام سلامت کشور هستند و عرضه دارو‌های انسانی در چارچوب مسئولیت‌های این نظام انجام می‌شود. بنابراین، برنامه‌ریزی برای آینده صنعت داروسازی باید با نگاهی جامع به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه دارو و دسترسی بیماران صورت گیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به تحولات آینده صنعت داروسازی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف این حوزه تأکید کرد و نشست IPSS را فرصتی برای طرح و بررسی چالش‌های اقتصادی و اجرایی این صنعت دانست.

تحول در نظام تنظیم‌گری، هماهنگی با شرایط اقتصادی و توجه به چالش‌های مالی زنجیره تأمین از محور‌های مهم در مسیر توسعه صنعت داروسازی کشور است.