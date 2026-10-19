به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و ارتباطات مردمی وزارت کشور، عملکرد استانداری کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ پس از طی مراحل کارشناسی، بررسی مستندات و ارزیابی حوزه‌های تخصصی و تأیید نهایی امتیازات، در سطح عالی طبقه‌بندی شده است. طبق گزارش رسمی این مرکز در مهرماه ۱۴۰۵، استانداری کرمانشاه با کسب ۹۰۲.۲۵ امتیاز و قرار گرفتن در سطح عالی ارزیابی عملکرد، کارنامه قابل قبولی در ارزیابی سالانه وزارت کشور به ثبت رسانده است. این ارزیابی در چارچوب مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و الزامات نظام مدیریت عملکرد، با هدف سنجش میزان تحقق مأموریت‌ها و وظایف تخصصی استانداری‌ها و بر مبنای شاخص‌های مدون انجام شده است. 🔹 کسب این موفقیت بزرگ، نشانگر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مجموعه مدیریتی و اجرایی استان در پیشبرد مأموریت‌های محوله و تحقق اهداف سازمانی است؛ ظرفیتی که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر امور و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم می‌تواند زمینه‌ساز خدمات و توفیقات بزرگ و بیشتر در آینده باشد.