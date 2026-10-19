به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس در خصوص اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی نوشت: نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در عراق؛ که برای نخستین بار ظرف ۴۵ سال گذشته در آن کشور برگزار شد، بسیار مهم بود. با نخست‌وزیر الزیدی، همتایان عراقی، مصری و ترکیه‌ای، دبیرکل جدید سازمان همکاری اسلامی و شماری دیگر از مقامات دیدار کردم.

با توجه به ریاست عراق و تجربه دبیرکل جدید سازمان، انتظار داریم سازمان همکاری اسلامی نقشی فعال در رسیدگی به چالش‌های جهان اسلام و حل‌وفصل اختلافات ایفا کند.