استاندار خراسان‌شمالی از توسعه زیرساخت‌های عرضه بورسی زعفران با هدف شفافیت قیمت، کاهش واسطه‌گری و تقویت سهم کشاورزان از ارزش افزوده این محصول راهبردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ‌به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان شمالی بهمن نوری در بازدید از مرکز بورس زعفران فاروج گفت: جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی، معدنی و لبنی از سیاست‌های جدی استان در ۲ سال گذشته بوده و زعفران به دلیل ارزش اقتصادی بالا و چالش‌های بازار، جایگاه ویژه‌ای در این برنامه دارد.

وی افزود: حضور دلالان و واسطه‌های متعدد، بخشی از منافع اقتصادی زعفران را از تولیدکنندگان دور می‌کند؛ ازاین‌رو، ایجاد بستر عرضه بورسی با هدف شفافیت معاملات و فراهم کردن امکان انتخاب زمان مناسب فروش برای کشاورزان در دستور کار قرار گرفت.

استاندار خراسان‌شمالی ادامه داد: عرضه بورسی می‌تواند با کاهش واسطه‌گری غیرضروری، زمینه افزایش سهم کشاورزان از ارزش افزوده این محصول و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی استان را فراهم کند.

نوری با اشاره به صدور مجوز فعالیت برای ۲ مرکز بورس زعفران در استان گفت: یکی از این مراکز به‌زودی افتتاح می‌شود و ظرفیت توسعه واحد‌های بیشتر برای تکمیل زنجیره نگهداری، عرضه و فروش زعفران نیز وجود دارد.

شهرستان فاروج از قطب‌های تولید زعفران خراسان‌شمالی است و امسال بیش از سه هزار و ۶۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت این محصول قرار دارد؛ سطحی که پیش‌بینی می‌شود حدود هزار و ۵۰۰ تن گل زعفران از آن برداشت شود.

زعفران، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، از محصولات صادراتی و منابع مهم درآمدی خانوار‌های این شهرستان به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که توسعه زیرساخت‌های نگهداری و عرضه استاندارد می‌تواند به ارتقای ارزش اقتصادی آن کمک کند.

استان خراسان شمالی با ۵۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت جایگاه سوم کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است .