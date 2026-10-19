معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از ثبت ۱۰۰ مورد قطعی ابتلا به مالاریا در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ در هفت شهرستان زیر پوشش این دانشگاه در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دکتر محمدرضا میرادی گفت: آمار ابتلای قطعی به مالاریا در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ۶ ماه نخست سال گذشته ۳۰۹ مورد ثبت شده بود.

وی ادامه داد: بیماریابی فعال در مناطق پرخطر و مرزی، شناسایی سریع افراد مشکوک، انجام آزمایش با کیت‌های تشخیص سریع و آغاز به‌موقع درمان، از اقدامات انجام‌شده برای کنترل این بیماری است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: درمان مالاریا برای بیماران به‌صورت رایگان انجام می‌شود و موارد شناسایی‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت درمان و پیگیری قرار می‌گیرند تا از ادامه انتقال بیماری جلوگیری شود.

میرادی با اشاره به اقدامات محیطی برای مقابله با ناقل مالاریا بیان کرد: مه‌پاشی و سم‌پاشی در کانون‌های مورد نیاز و بر اساس شرایط هر منطقه انجام می‌شود و در کنار آن، از ابتدای امسال بیش از ۱۰ هزار تخته پشه‌بند در مناطق پرخطر، مرزی و فاقد برق توزیع شده است.