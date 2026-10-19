وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارنظر اخیر مکرون درخصوص علت ناآرامی‌های فرانسه با اشاره به حمایت او از جنگ آمریکا علیه ایران نوشت: آقای رئیس‌جمهور دیگر برای فرافکنی دیر شده است، مردم فرانسه خواهان تغییرات بنیادین هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با انتشار پیامی در فضای مجازی به اظهار نظر اخیر رئیس جمهور فرانسه که علت آشوب‌های اخیر در این کشور را قیمت بالای سوخت ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران توصیف کرده است، واکنش نشان داد.

آقای عراقچی با ضمیمه کردن پیام مکرون به ترامپ در حمایت از جنگ علیه ایران، نوشت:

" آقای مکرون زمانی زمینه را برای این وضع فراهم کرد که به رئیس‌جمهور آمریکا اطمینان داد از جنایات علیه ایرانیان استقبال می‌کند.

دیگر برای فرافکنی و مقصر دانستن جنگی که امثال او در ایجاد آن نقش داشتند، خیلی دیر شده است. مردم فرانسه خواهان تغییرات بنیادین، از جمله تضمین آزادی تجمعات، هستند.

آقای رئیس‌جمهور، به صدای آینده فرانسه گوش بدهید. "