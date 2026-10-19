به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرزاد حسینی مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: این آمار حاکی از افزایش ۳.۹۲ درصدی فوتی‌های تصادفات در استان در شش ماهه اول امسال است.

او با اشاره به آمار مصدومان و متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی خوزستان در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ افزود: طی این مدت، ۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر در حوادث ناشی از تصادفات رانندگی استان خوزستان مصدوم شده‌اند.

حسینی ادامه داد: این تعداد مصدوم نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته که ۹ هزار و ۷۷۴ نفر بوده، مقدار ۵.۶۴ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۵ خوزستان ۶۳۷ نفر بوده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۶۱۳ نفر بود، میزان ۳.۹۲ درصد افزایش داشته است.