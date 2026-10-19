سعید عامری، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، در چارچوب اجرای «طرح شناسایی و توسعه فعالیت‌های استادیاران جوان (طرح دکتر کاظمی آشتیانی)» بنیاد ملی نخبگان، به‌عنوان برگزیده این طرح انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دکتر شاهرضایی، مدیرکل دفتر الگوسازی و تکریم نخبگان بنیاد ملی نخبگان، در چارچوب اجرای «طرح شناسایی و توسعه فعالیت‌های استادیاران جوان (طرح دکتر کاظمی آشتیانی)» دکتر سعید عامری، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند را به عنوان عضو هیئت علمی برگزیده این طرح معرفی کرد.

طرح دکتر کاظمی آشتیانی با هدف شناسایی، حمایت و توانمندسازی اعضای جوان هیئت علمی و فراهم‌سازی زمینه توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان اجرا می‌شود.

برگزیدگان این طرح به مدت پنج سال از مجموعه‌ای از حمایت‌ها شامل اعتبار پژوهشی، اعتبار تجهیزاتی، حمایت در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی بهره مند می‌شوند؛ و این حمایت‌ها با هدف ارتقاء توانمندی‌های علمی و پژوهشی و مشارکت فعال در حل چالش‌های ملی ارائه می‌شود.