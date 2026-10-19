به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم قرعه‌کشی مسابقات هندبال ساحلی باشگاه‌ها و قهرمانی کشور در بخش بانوان یکشنبه (۲۶ مهر) در اصفهان برگزار شد. ۱۰ تیم حاضر در این رقابت‌ها در دو گروه به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

گروه‌بندی این مسابقات به شکل زیر است:

گروه A: شهرداری ملارد - زنجان برسام - باشگاه فرهنگی ورزشی ادب اصفهان - هیئت قم - مازندران هیئت نوشهر

گروه B: عارف بار بهنمیر - فولاد هرمزگان - خراسان رضوی - شهرداری ارومیه - آراتایل

برنامه دیدار‌های روز نخست این رقابت‌ها به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۷ مهر

شهرداری ملارد - هیئت قم / ساعت ۰۹:۰۰

زنجان برسام - ادب اصفهان / ساعت ۰۹:۵۰

هیئت نوشهر - هیئت قم / ساعت ۱۰:۴۰

زنجان برسام - شهرداری ملارد / ساعت ۱۱:۳۰

ادب اصفهان - هیئت نوشهر / ساعت ۱۲:۲۰

عارف بار بهنمیر - شهرداری ارومیه/ ساعت ۱۳:۱۰

فولاد هرمزگان - خراسان رضوی / ساعت ۱۴:۰۰

آراتایل - شهرداری ارومیه / ساعت ۱۴:۵۰

فولاد هرمزگان - عارف‌بار بهنمیر / ساعت ۱۵:۴۰

خراسان رضوی - آراتایل / ساعت ۱۶:۳۰

اسامی داوران، ناظران و عوامل فنی و اجرایی برگزاری مسابقات نیز به شرح زیر است:

۱. شیرین کریمی (نماینده فدراسیون - کرمان)

۲. آزاده وسیلی (سرپرست فنی - اصفهان)

۳. راحله نصرالله‌پور (ناظر داوری - مازندران)

۴. آینا ماهینی - فاطمه زمانپور (داور - بوشهر)

۵. المیرا نصر - راحله شهبازی (داور - اصفهان)

۶. سمیه فخرآبادی - زینب بالی (داور - مازندران)

۷. عسل موسویان - طاهره محمدی (داور - هرمزگان)

مسابقات هندبال ساحلی باشگاه‌ها و قهرمانی کشور در بخش بانوان تا ۲۹ مهر در اصفهان ادامه دارد.